Мангала: Я смотрю Netflix, играю на консоли, читаю книги и выхожу тренироваться в сад в маске

Французский защитник "Валенсии" Эльяким Мангала рассказал о своих буднях на карантине. Известно, что игрок "Лос Чес" был заражен коронавирусом. Цитирует Эльякима Marca.

"Мне повезло: моя семья изолирована от меня в отдельном доме, стараюсь с ней не пересекаться. У меня нет симптомов, но понимаю, что сейчас я опасен для других людей. Я могу делать физические упражнения, нам дали специальную программу занятий. В маске выхожу в сад, чтобы тренироваться, а потом смотрю Netflix, играю на консоли, читаю книги".