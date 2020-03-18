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Мангала: Я смотрю Netflix, играю на консоли, читаю книги и выхожу тренироваться в сад в маске

Испания
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Карантин от Эльякима

Мангала: Я смотрю Netflix, играю на консоли, читаю книги и выхожу тренироваться в сад в маске
Новина українською

Французский защитник "Валенсии" Эльяким Мангала рассказал о своих буднях на карантине. Известно, что игрок "Лос Чес" был заражен коронавирусом. Цитирует Эльякима Marca.

"Мне повезло: моя семья изолирована от меня в отдельном доме, стараюсь с ней не пересекаться. У меня нет симптомов, но понимаю, что сейчас я опасен для других людей. Я могу делать физические упражнения, нам дали специальную программу занятий. В маске выхожу в сад, чтобы тренироваться, а потом смотрю Netflix, играю на консоли, читаю книги".

Пресс-служба "Валенсии" сообщала, что в клубе зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом.

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В статье: Валенсия Эльяким Мангала коронавирус
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