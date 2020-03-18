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Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити поборются за полузащитника Атлетико

Испания
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Сумма отступных составляет 150 миллионов евро

Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити поборются за полузащитника Атлетико
Новина українською

Руководство Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити заинтересованы в подписании полузащитника Атлетико Сауля Ньигеса. Сумма отступных за игрока составляет 150 миллионов евро.

Мадридцы даже готовы снизить цену на 25-летнего испанца до 102 миллионов евро.

Матрасники столкнулись с проблемой по поводу продления контракта с Саулем, чем и могут воспользоваться английские гранды.

В нынешнем сезоне Сауль Ньигес провел 37 матчей во всех турнирах, забив 4 гола.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Сауль Ньигес Манчестер Юнайтед
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