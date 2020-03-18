Испания
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Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити поборются за полузащитника Атлетико
Сумма отступных составляет 150 миллионов евро
Руководство Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити заинтересованы в подписании полузащитника Атлетико Сауля Ньигеса. Сумма отступных за игрока составляет 150 миллионов евро.
Мадридцы даже готовы снизить цену на 25-летнего испанца до 102 миллионов евро.
Матрасники столкнулись с проблемой по поводу продления контракта с Саулем, чем и могут воспользоваться английские гранды.
В нынешнем сезоне Сауль Ньигес провел 37 матчей во всех турнирах, забив 4 гола.
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