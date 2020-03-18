Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити поборются за полузащитника Атлетико

Руководство Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити заинтересованы в подписании полузащитника Атлетико Сауля Ньигеса. Сумма отступных за игрока составляет 150 миллионов евро.

Мадридцы даже готовы снизить цену на 25-летнего испанца до 102 миллионов евро.

Матрасники столкнулись с проблемой по поводу продления контракта с Саулем, чем и могут воспользоваться английские гранды.

В нынешнем сезоне Сауль Ньигес провел 37 матчей во всех турнирах, забив 4 гола.