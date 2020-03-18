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Рубиалес: Футболистам не нужны тесты на коронавирус
По мнению главы Ла Лиги, это безответственно
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес раскритиковал Ла Лигу за тестирование футболистов чемпионата на коронавирус COVID-19.
"Это выглядит безответственно и неуместно, зная, что жизни других людей подвергаются риску. Это недостаток понимания реальной ситуации", — заявил Рубиалес.
"Мы ограничены в своих домах, правительство сказало нам не покидать дома, так что это не имеет значения, имеешь ли ты вирус. Результат для футболиста такой же. Если у тебя вирус без осложнений, ты продолжишь оставаться дома. Если же у кого-то появляются осложнения, этим людям необходим тест. Футболисту он не нужен".
"Я прошу клубы, которые имеют в своем распоряжении маски, тесты или перчатки, передать их администрации. С нашей точки зрения, использование тестов — вне закона. Это непроявление солидарности, совершенно непатриотично".