Рубиалес: Футболистам не нужны тесты на коронавирус

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес раскритиковал Ла Лигу за тестирование футболистов чемпионата на коронавирус COVID-19.

"Это выглядит безответственно и неуместно, зная, что жизни других людей подвергаются риску. Это недостаток понимания реальной ситуации", — заявил Рубиалес.

"Мы ограничены в своих домах, правительство сказало нам не покидать дома, так что это не имеет значения, имеешь ли ты вирус. Результат для футболиста такой же. Если у тебя вирус без осложнений, ты продолжишь оставаться дома. Если же у кого-то появляются осложнения, этим людям необходим тест. Футболисту он не нужен".

"Я прошу клубы, которые имеют в своем распоряжении маски, тесты или перчатки, передать их администрации. С нашей точки зрения, использование тестов — вне закона. Это непроявление солидарности, совершенно непатриотично".