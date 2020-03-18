  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рубиалес: Футболистам не нужны тесты на коронавирус
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рубиалес: Футболистам не нужны тесты на коронавирус

Испания
(1 голосов)

По мнению главы Ла Лиги, это безответственно

Рубиалес: Футболистам не нужны тесты на коронавирус
Новина українською

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес раскритиковал Ла Лигу за тестирование футболистов чемпионата на коронавирус COVID-19.

"Это выглядит безответственно и неуместно, зная, что жизни других людей подвергаются риску. Это недостаток понимания реальной ситуации", — заявил Рубиалес.

"Мы ограничены в своих домах, правительство сказало нам не покидать дома, так что это не имеет значения, имеешь ли ты вирус. Результат для футболиста такой же. Если у тебя вирус без осложнений, ты продолжишь оставаться дома. Если же у кого-то появляются осложнения, этим людям необходим тест. Футболисту он не нужен".

"Я прошу клубы, которые имеют в своем распоряжении маски, тесты или перчатки, передать их администрации. С нашей точки зрения, использование тестов — вне закона. Это непроявление солидарности, совершенно непатриотично".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Рубиалес коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...