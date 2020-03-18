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Касорла: Я хочу сыграть еще одну игру за Арсенал до того, как завершу карьеру

Испания
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Санти может войти в тренерский штаб Артеты

Касорла: Я хочу сыграть еще одну игру за Арсенал до того, как завершу карьеру
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Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла хочет сыграть за "Арсенал".

"Я не знаю, возможно это или нет, но я хочу сыграть еще одну игру за "Арсенал" до того, как завершу карьеру. "Арсенал" был самым великим клубов, за который я когда-либо играл. Я горжусь тем, что был игроком "Арсенала". Особенно благодарен фанатам команды, которые меня поддерживали даже после того, как я покинул клуб. Хотел бы в будущем быть частью "Арсенала", - сказал Касорла.

По данным Express, 35-летний испанец может вернуться в "Арсенал" в качестве тренера.

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В статье: Санти Касорла Арсенал (Лондон) Микель Артета Вильярреал
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