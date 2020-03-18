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В Алавесе сообщили о 15 случаях заражения коронавирусом

Испания
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Среди них три футболиста

В Алавесе сообщили о 15 случаях заражения коронавирусом
Новина українською

"Алавес" на официальном сайте сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе.

Сообщается, что три положительных результата теста на коронавирус обнаружено у игроков основной футбольной команды, ещё семь — у членов тренерского штаба. Также коронавирусом заразились пять сотрудников "Алавеса". Отмечается, что заразившиеся чувствуют себя хорошо, симптомов болезни не обнаружено.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс.

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В статье: Алавес (Витория-Гастейс)
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