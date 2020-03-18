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Благородство или безумие? Испанский клуб отказался от тестов на коронавирус от Ла Лиги

Испания
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Благородство или безумие? Испанский клуб отказался от тестов на коронавирус от Ла Лиги
UA-Футбол
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Испанский "Вальядолид" отказался от тестов на коронавирус, которые были предложены Ла Лигой.

Об этом сообщил официальный представитель клуба Дэвид Эспинар. Сообщение размещено на сайте команды.

"Мы отказались от тестов по экономическим и социальным причинам. Ни у одного из наших игроков сейчас нет симптомов этого заболевания. Мы считаем, что есть группа людей, которые менее обеспеченее нас, а потому именно они должны быть в приоритете", - говорится в заявлении.

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Сейчас в Испании больше других страдают два клуба - "Валенсия" и "Эспаньол".

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В статье: Вальядолид коронавирус
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