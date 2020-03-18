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Тебас: Европейские чемпионаты должны возобновиться до середины мая

Испания
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Это крайняя дата

Тебас: Европейские чемпионаты должны возобновиться до середины мая
UA-Футбол
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Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил, когда стоит ждать возобновления европейских топ чемпионатов.

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"С самого начала мы четко рассказали УЕФА свои требования. Наше главное требование было в том, что текущий сезон должен быть доигран. Мы благодарим, что они приняли решения перенести Евро, на этот тяжелый шаг нужно было пойти.

В середине мая чемпионаты должны быть восстановлены. Однако все будет зависеть от пандемии. Конечно, турниры могут начаться и раньше, но это крайняя дата", - цитирует Тебаса AS.

Отметим, ранее УЕФА потребовало, чтобы чемпионаты были завершенны до 30-го июня.

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В статье: Ла Лига Хавьер Тебас коронавирус
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