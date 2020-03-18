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СМИ: Реал начал охоту за вингером Ман Сити

Испания
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Сможет алжирец заменить Бэйла?

СМИ: Реал начал охоту за вингером Ман Сити
UA-Футбол
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Судя по новостям последних дней, Рияд Марез готовится к своему уходу из "Ман Сити". Он хочет играть в Лиге Чемпионов, а клуб ожидает двухгодичная дисквалификация.

Ранее, интерес к нему приписывали "ПСЖ". Однако, по сообщениям Don Balon, в его трансфере также заинтересован "Реал". Алжирец может стать заменой для Гарета Бэйла.

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На данный момент, "горожане" не планируют силой удерживать Мареза и будут готовы его отпустить. Правда, они хотят получить за него не менее 80 миллионов фунтов.

Помимо этого, "Реал" внимательно следит за форвардом "Интера", играющим в "ПСЖ".

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Рияд Марез
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