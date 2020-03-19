Рождение истории? Как чемпионом Испании может стать игрок со 127-ю минутами на поле

Период межсезонья, или форс-мажоров, который продолжается сейчас – это время, когда особую ценность приобретают истории из прошлого. Истории романтические, драматические, трагические, смешные или странные. Истории, которые рассказывают с пафосом или тревогой, с блеском или пресностью, с гордостью в словах или презрением. Истории, которые позволяют понять, что футбол – это гораздо глубже, чем рассказ о том, кто забил, отдал пас или попал в штангу.

Истории, не ограничены временем. Красивые рассказы рождались и сто лет назад, и несколькими годами ранее. Но думали ли вы о том, что они, вероятно, рождаются и именно сейчас. В этом году, в этом месяце, на этой неделе, в этот день, в эту минуту и ​​даже секунду... Пока длится этот карантин без четкого определения будущего – есть вероятность, что родится какая-то нетленная история. Возможно, даже не одна.

Возможно, "Ливерпуль" не станет чемпионом Англии, имея на финише 25-очковое преимущество над ближайшим преследователем и будучи абсолютно лучшей командой страны. Возможно, "Динамо" во второй раз в своей истории финиширует в чемпионате Украины ниже второго места, уступив тренеру-дебютанту УПЛ (напомним, что в случае окончательной остановки чемпионатов, итогами сезона будут распоряжаться национальные ассоциации по своему усмотрению). Возможно, чемпионом Испании станет человек со 127-ю игровыми минутами за спиной в составе чемпиона. Без результативных действий, с результативными ошибками и со статусом того, кто положил очередное пятно на репутацию некогда славного клуба.

Мартин Брайтвайт ... Его переход из "Леганеса" в "Барселону" стал настоящей эпопеей. Каталонцы из-за травм на длительное время потеряли Усмана Дембеле и Луиса Суареса, поэтому воспользовались правом покупки вне пределов трансферного окна. Все бы ничего, но каталонцы укрепили свой состав за счет ослабления другого. Того, кто не мог, даже несмотря на наличие денег, компенсировать свою потерю.

Большинство нейтральных журналистов, экспертов и болельщиков в этой ситуации оказались на стороне "Леганеса" – "пепинерос" действительно стали жертвой богатых и влиятельных. Испанские СМИ писали тогда, что чистую сторону собственной репутации президент "Барсы" Хосеп Бартомеу обменял на четырнадцать поединков новичка сомнительного качества (именно столько матчей Мартин Брайтвайт мог сыграть в чемпионате в этом сезоне в футболке нового клуба). Однако тогда еще никто не знал, что остатки своей репутации Бартомеу променял, возможно, только на три матча новичка.

Мартин Брайтвайт успел сыграть против "Эйбара", "Реала" и "Реал Сосьедада". В матче против "оружейников" датчанин действительно был полезным для команды. "Барса" выиграла 5:0, а два последних гола были забиты после активных действий в нападении Мартина, который появился на поле на 77-й минуте. Полезный, но, с другой стороны, даже без новичка каталонцы спокойно довели бы игру до логического для себя завершения.

В матче с мадридским "Реалом" он также вышел на замену и мог забить первым же прикосновением к мячу. Впрочем, проиграл дуэль один в один Тибо Куртуа, а потом от него убежал Жуниор Винисиус, который и открыл счет в поединке. Мартин не просто не принес "Барселоне" пользы в этой игре, но и навредил ей.

Третий матч – это выход в основном составе на поединок против "Реал Сосьедада", в котором каталонская команда показывала мерзко-пакостную игру, выиграла благодаря сомнительному пенальти и непоследовательным по отношению к сопернику каталонцев решениям арбитра. Сам Мартин был одним из лучших в составе "Барсы" в первом тайме. Достаточно ли этого для того, чтобы считать этот трансфер оправданным? Пусть с этим вопросом разбирается Хосеп Бартомеу.

Ирония в том, что со 127-ю игровыми минутами Мартин Брайтвайт может стать чемпионом Испании. Это если Ла Лига не возобновится до 15 мая и внутренними испанскими футбольными органами будет принято решение таблицу после 27-и туров считать окончательной. В ней "Барселона" опережает "Реал" на два очка, хотя в обеих очных встречах выглядела хуже и едва отстояла нулевую ничью на "Камп Ноу". На тот момент Мартин Брайтвайт еще помогал "Леганесу" бороться за выживание.

Еще одна изюминка в том, что ускоренными темпами восстанавливается Луис Суарес. И если турнир продолжится в мае, то уругваец, вероятно, уже будет в строю. Тогда Мартину Брайтвайту не останется ничего другого, кроме как довольствоваться ролью запасного и надеяться, что Гризманн все же не найдет себя в "Барселоне" (хотя и при таком сценарии нет гарантий того, что играть будет Брайтвайт).

Или, возможно, бороться за более приземленные цели – за то, чтобы не стоять в одном ряду с Кевин-Принс Боатенгом, Малькомом, Арда Тураном, Андре Гомешом, Усманом Дембеле, Коутиньо. С теми, трансферы кого еще до Брайтвайта пятнали репутацию боссов "Барселоны".