Зидан – о сыновьях: Боюсь, чтобы они не стали маленькими идиотами

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о своих четырех сыновьях. Как сообщает Sport Bild, француз произнес эти слова еще 15 лет назад, но издание опубликовало отрывок из книги "Зидан", которая выйдет в свет в Испании через месяц.

"У них другая жизнь. Боюсь, чтобы они не стали маленькими идиотами. Не хочу, чтобы богатство и все, что связано со мной, толкало бы их на неверный путь. Хочу, чтобы они были хорошими людьми".

Все дети Зинедина – футболисты. 24-летний Энцо Зидан – полузащитник "Альмерии", 21-летний Люка Зидан – вратарь "Расинга", принадлежит "Реалу", 17-летний Тео – нападающий юношеской команды "сливочных", 14-летний Элиас – защитник академии "королевского клуба".