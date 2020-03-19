  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Зидан – о сыновьях: Боюсь, чтобы они не стали маленькими идиотами
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зидан – о сыновьях: Боюсь, чтобы они не стали маленькими идиотами

Испания
(1 голосов)

Философия от Зинедина

Зидан – о сыновьях: Боюсь, чтобы они не стали маленькими идиотами
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о своих четырех сыновьях. Как сообщает Sport Bild, француз произнес эти слова еще 15 лет назад, но издание опубликовало отрывок из книги "Зидан", которая выйдет в свет в Испании через месяц.

"У них другая жизнь. Боюсь, чтобы они не стали маленькими идиотами. Не хочу, чтобы богатство и все, что связано со мной, толкало бы их на неверный путь. Хочу, чтобы они были хорошими людьми".

Все дети Зинедина – футболисты. 24-летний Энцо Зидан – полузащитник "Альмерии", 21-летний Люка Зидан – вратарь "Расинга", принадлежит "Реалу", 17-летний Тео – нападающий юношеской команды "сливочных", 14-летний Элиас – защитник академии "королевского клуба".

Читайте такжеЗидан пасует, Дель Пьеро забивает. 22 года назад Ювентус разгромил Динамо в Киеве. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Энцо Зидан Лука Зидан Тео Зидан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Bild

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
19.03.2020 в 12:54
Зидан решил количеством взять:)) Вдруг какой из пацанов и выстрелит:))
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
19.03.2020 в 15:08
Причем рассовал их о разным амплуа - вратарь, защитник, полузащитник, нападающий
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...