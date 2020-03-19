Бен Йеддер: Интерес Барселоны? Это доказательство хорошо проделанной работы с моей стороны

Форвард "Монако" Виссам Бен Йеддер подтвердил информацию о том, что несколько раз имел возможность перейти в каталонскую "Барселону". Цитирует 29-летнего нападающего издание Onze Mondial.

"Прошлым летом "Барселона" несколько раз запрашивала информацию обо мне. Переход мог состояться этой зимой, но ничего не вышло. Их интерес – это доказательство хорошо проделанной работы с моей стороны. Я оставался профессионалом и был сосредоточен на игре за "Монако". Воспринимаю это как бонус".

С 2016 по 2019 год Виссам защищал цвета "Севильи". До выступлений за "нервионцев" Бен Йеддер выступал за "Тулузу".