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Бен Йеддер: Интерес Барселоны? Это доказательство хорошо проделанной работы с моей стороны

Испания
(1 голосов)

Виссам уже играл в Испании

Бен Йеддер: Интерес Барселоны? Это доказательство хорошо проделанной работы с моей стороны
Новина українською

Форвард "Монако" Виссам Бен Йеддер подтвердил информацию о том, что несколько раз имел возможность перейти в каталонскую "Барселону". Цитирует 29-летнего нападающего издание Onze Mondial.

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"Прошлым летом "Барселона" несколько раз запрашивала информацию обо мне. Переход мог состояться этой зимой, но ничего не вышло. Их интерес – это доказательство хорошо проделанной работы с моей стороны. Я оставался профессионалом и был сосредоточен на игре за "Монако". Воспринимаю это как бонус".

С 2016 по 2019 год Виссам защищал цвета "Севильи". До выступлений за "нервионцев" Бен Йеддер выступал за "Тулузу".

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В статье: Барселона Виссам Бен Йеддер Монако Монако (Франция)
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Источник:
Onze Mondial

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Комментарии (1)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
19.03.2020 в 14:24
Цікавість з боку Барселони до цього гравця - це доказ бездарної трансферної політики
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