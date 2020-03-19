Ракитич назвал клуб, в котором хотел бы закончить карьеру

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич хочет вернуться в "Севилью" и завершить карьеру в этой команде, сообщает Calciomercato.

Как пишет источник, 32-летний хорват намерен уйти в "Севилью", за которую выступал с зимы 2011 года по лето 2014 года и выигрывал с командой Лигу Европы.

"Барселона" купила Ракитича у "Севильи" летом 2014 года за 18 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету хорвата 4 результативных передачи в 31 матче.