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Сельта отказалась от тестирования на коронавирус

Испания
(1 голосов)

Клуб считает, что футболисты не должны иметь привилегии

Сельта отказалась от тестирования на коронавирус
Новина українською

"Сельта" решила не проводить тестирование на коронавирус для игроков и работников клуба. Об этом сообщают испанские СМИ.

По информации Marca, клуб принял такое решение, так как есть другие люди, которые больше нуждается в тестировании. В "Сельте" не считают, что футболисты должны иметь какие-либо привилегии по сравнению с остальными слоями общества.

Сейчас все игроки команды из Виго находятся дома и соблюдают карантин. На данный момент симптомов болезни ни у кого из них нет.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506.

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В статье: Сельта (Виго)
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