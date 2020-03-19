Сельта отказалась от тестирования на коронавирус

"Сельта" решила не проводить тестирование на коронавирус для игроков и работников клуба. Об этом сообщают испанские СМИ.

По информации Marca, клуб принял такое решение, так как есть другие люди, которые больше нуждается в тестировании. В "Сельте" не считают, что футболисты должны иметь какие-либо привилегии по сравнению с остальными слоями общества.

Сейчас все игроки команды из Виго находятся дома и соблюдают карантин. На данный момент симптомов болезни ни у кого из них нет.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506.