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Форвард Реала нарушил карантин, отправившись в Сербию на день рождение девушки
Его тут же решили осудить
Форвард "Реала" Лука Йович попал в не самую приятную историю. По данным испанского источника AS, он нарушил карантин, отправившись в родную Сербию.
Футболист приехал на день рождения своей девушки. Местны газеты успели осудить его, заявив о том, что прибившие в Сербию должны быть изолированны сроком на 28 дней.
На данный момент, весь мадридский "Реал" находится на карантине, так как у игрока баскетбольной команды был диагностирован коронавирус. Чемпионат Испании также приостановлен на неопределенный срок.
Ранее была информация, что Йович может сменить Испанию на Италию, так как им интересуется "Наполи".