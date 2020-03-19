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Полузащитник Валенсии отказывается продлевать контракт - интерес к нему приписывают Барселоне

Испания
(1 голосов)

Испанец сильно хочет на повышение

Полузащитник Валенсии отказывается продлевать контракт - интерес к нему приписывают Барселоне
UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает портал Goal, полузащитник "Валенсии" Ферран Торрес отказался от нового соглашения с клубом.

Действующее соглашение расчитано до 2021-го года. "Летучие мыши" были намерены его удержать, но у Торреса сейчас немного инные планы.

Ранее интерес к нему приписывали "Барселоне". Goal передает, что Торресу этот вариант очень нравится, а потому он и не готов ставить свою подпись.

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В текущем сезоне Ферран успел провести 32 матча и забить 6 голов. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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В статье: Барселона Валенсия Ферран Торрес
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.03.2020 в 22:24
Эта информация не соответствует действительности)))
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