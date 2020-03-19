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Месси понабивал рулон туалетной бумаги, приняв участие в популярном челлендже
Игроки придумали забаву во время вынужденного карантина
Пока китайский вирус COVID-19 вмешался в футбольный мир, поставив его на паузу, игроки принимают участие в популярном челлендже. Его суть в набивании на ноге туалетной бумаги.
Не обошел стороной его и шестикратный обладатель Золотого Мяча Лионель Месси. Он справился с заданием, после чего выложил видео в социальную сеть. Он передал вызов Серхио Агуэро, Артуро Видалю, Хорде Альбе и Луису Суаресу.
Lionel Messi crushed the #StayAtHomeChallenge— ESPN FC (@ESPNFC) March 19, 2020
(via leomessi/Instagram) pic.twitter.com/YWgrPTf20V
Отметим, что вчера популярный игрок "Челси" так же решил показать свой талант, но что-то пошло не по плану.
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