Месси понабивал рулон туалетной бумаги, приняв участие в популярном челлендже

Пока китайский вирус COVID-19 вмешался в футбольный мир, поставив его на паузу, игроки принимают участие в популярном челлендже. Его суть в набивании на ноге туалетной бумаги.

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Не обошел стороной его и шестикратный обладатель Золотого Мяча Лионель Месси. Он справился с заданием, после чего выложил видео в социальную сеть. Он передал вызов Серхио Агуэро, Артуро Видалю, Хорде Альбе и Луису Суаресу.

Отметим, что вчера популярный игрок "Челси" так же решил показать свой талант, но что-то пошло не по плану.

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