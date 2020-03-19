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Месси понабивал рулон туалетной бумаги, приняв участие в популярном челлендже

Испания
(2 голосов)

Игроки придумали забаву во время вынужденного карантина

Месси понабивал рулон туалетной бумаги, приняв участие в популярном челлендже
UA-Футбол
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Пока китайский вирус COVID-19 вмешался в футбольный мир, поставив его на паузу, игроки принимают участие в популярном челлендже. Его суть в набивании на ноге туалетной бумаги.

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Не обошел стороной его и шестикратный обладатель Золотого Мяча Лионель Месси. Он справился с заданием, после чего выложил видео в социальную сеть. Он передал вызов Серхио Агуэро, Артуро Видалю, Хорде Альбе и Луису Суаресу.

Отметим, что вчера популярный игрок "Челси" так же решил показать свой талант, но что-то пошло не по плану.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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