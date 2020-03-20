Висенте Наварро Апарасио. Слепые глаза, слепая любовь в сердце к Валенсии

Наступление коронавируса на планету немного приземляет нас – не всесильно человечество. Мы можем свободно летать в космос, можем за несколько часов пересекать океан, можем с высокой точностью воспроизводить события, произошедшие тысячу лет назад. Но не можем успешно противостоять болезни. И нынче, в эти непростые времена, каждый из нас чувствует себя уязвимым и беззащитным.

А есть люди, которые с такими чувствами живут каждый день – даже тогда, когда мир не охвачен угрожающей пандемией. Люди с особыми потребностями, те, кто не требует от мира многого – всего лишь быть таким как все. Они также любят свои семьи, любят хорошо поесть, любят футбол. И большое счастье, когда ничто не мешает их восприятию игры.

Ян Вуд – один из них. Он – ярый болельщик "Ливерпуля", но с серьезными проблемами зрения, заполонившими мальчишку еще в пять лет. Недавно благодаря невероятному научно-техническому прогрессу Ян получил возможность видеть, а не только слышать игру своей любимой команды. Все – благодаря спец-шлему, который ретранслирует изображение с камеры высокой четкости на специальные экраны, которые находятся перед глазами Яна.

"Это изменило мою жизнь... Я был их болельщиком еще со времен раннего детства и помню, как ходил на матчи в 90-х годах. У них даже не было аудио-комментария игры, поэтому то, что происходит сейчас – это невероятно. После многих лет прослушивания матчей, я наконец-то могу покричать, если вижу, что пенальти не было, если мне не нравится то, что происходит перед моими глазами".

К сожалению, Висенте Наварро Апарасио жил в другую эпоху... И сегодняшний рассказ – именно о нем, а не о Яне Вуде. О его жизни известно немного, но история его любви к "Валенсии" всколыхнула футбольный мир после домашнего матча "Лос Чес" с "Аталантой" в 1/8-й финала Лиги чемпионов. Именно тогда, на пустых трибунах "Местальи", бронзовый монумент в полный рост на 164-м месте 15-го ряда предстал перед общественностью со всей своей помпезностью. К столетию "Валенсии" клуб почтил память своего, возможно, самого верного болельщика, чем наверняка завоевал любовь некоторых из тех, кто раньше к "Валенсии" был равнодушен.

Коллекция UA-Футбол

Висенте Апарасио родился 22-го марта 1928-го года – чеерз два дня ему исполнилось бы 92-а. Родился с проблемами зрения и раскрашенным в цвета "Валенсии" сердцем. Он работал продавцом лотерейных купонов в формате LA ONCE. Это заслуживает дополнительного внимания.

Лотерея в Испании – настоящая страсть. Здесь играют все и везде. Если верить статистике, то 90 процентов испанцев имеют отношение к этой индустрии как клиенты. Рождественская лотерея (Lotería de Navidad) – главная в Испании лотерея и розыгрыш с наибольшим призовым фондом в Европе. За заветными билетиками выстраивается очередь не меньше, чем за гречкой и туалетной бумагой во время карантина.

Но Рождественская лотерея – это лишь один из разновидностей игры. Здесь также популярны Национальная лотерея, Примитива, Боно-лото, Евромиллион, Национальная воскресная лотерея и тому подобное. И Once – самая распространенная лотерея в формате "возле дома".

В этой игре нельзя выиграть большую сумму, но шансы выигрывать понемногу, но часто (да хоть каждый день) – высокие. Купить билеты на эти игры можно у уличных мобильных продавцов с громкоговорителями или в небольших киосках буквально у вашего дома... В одном из таких киосков и работал Висенте Апарасио.

Несмотря на свою занятость, Висенте не пропускал ни одного домашнего матча "Валенсии" и часто посещал выездные игры. Он был живым свидетелем победы "Лос Чес" в финале Кубка Испании 1967 (над "Атлетиком"), но не этот период был самым счастливым в его жизни. Такой состоится позже – уже после того, как Апарасио полностью потеряет зрение.

В 54-е года больные глаза Висенте окончательно и бесповоротно дали сбой – отслоилась сетчатка, что повлекло за собой полную потерю зрения. Он перестал видеть, но не чувствовать. Он не впал в отчаяние и не прекратил посещать стадион (продолжал также торговать лотерейными билетами). Только сделал поправку относительно своего места – теперь пересел ближе к полю, чтобы лучше чувствовать пульс футбола. И попросил одного из своих сыновей ходить с ним на "Месталью".

Так и возникла эта романтическая и нетленная легенда. Висенте Апарасио слушал игру, улавливал ритм стадиона, а сын, сидевший рядом пересказывал спектакль на поле. Нередко человек выкрикивал что-то, то возмущаясь, то радуясь тем или иным событиям, отводя внимание людей от поля и направляя его на себя. Так он пережил и сезон 2003/04 – когда "Валенсия" в шестой раз в истории стала чемпионом Испании и выиграла Кубок УЕФА. Для Висенте Наварро это было чистое и неподкупное счастья.

"Он жил играми. Он чувствовал "Валенсию". Он наслаждался неповторимой атмосферой, пока его сын рассказывал ему о спектакле, причем, благодаря двойному успеху 2004-й был самым счастливым годом его жизни. Он делился чистыми эмоциями с тысячами сердец", - отметил клуб, когда чествовал память Висенте Апарасио, которого не стало 12-го декабря 2016-го года.

Столетний юбилей (1919 - 2019) клуб отметил, в том числе, возведением монумента в честь своего самого преданного болельщика. Болельщика со слепыми глазами и слепой любовью в сердце.