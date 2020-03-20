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Барселона может попросить игроков пойти на снижение зарплаты

Испания
(1 голосов)

Встреча с футболистами состоится сегодня, 20 марта

Барселона может попросить игроков пойти на снижение зарплаты
Новина українською

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу собирается попросить футболистов пойти на понижение зарплаты, сообщает AS со ссылкой на La Vanguardia.

Ситуация связана с кризисом из-за эпидемии коронавируса и неспособности "Барселоны" достичь бюджета в € 1,047 млрд, который был утверждён несколько месяцев назад. Зарплата футболистов каталонского клуба сейчас составляет 61% от общего бюджета, предусмотренного правлением на сезон-2019/2020.

Сегодня, 20 марта, состоится новое заседание комиссии, состоящей из Бартомеу, генерального директора "Барсы" Оскара Грау, вице-президентов и других топ-менеджеров клуба. На заседании будет решён вопрос с зарплатами игроков.

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В статье: Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.03.2020 в 18:49
"Зарплата футболистов составляет сейчас 61% от бюджета" . Есть Чень хороший способ сократить процент вдвое))). И для будущего Барсы это будет в тему)))
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.03.2020 в 17:54
А шо ж такое?)))
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+1
0
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Инспектор ( )
20.03.2020 в 17:05
Ну Месси уже писал в Твиттере, что готов пойти на уменьшение зарплаты на 50$, наверно и другие поддержат
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+3
-1

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