"Если вы будете много атаковать на Энфилде, то проиграете 0:6". Защитник Атлетико ответил Клоппу

По сумме двух матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов, мадридский "Атлетико" сумел выбить "Ливерпуль". Тренер "красных" не был доволен итогом и после игры обвинил соперника в отсутствии атак.

На слова Клоппа решил ответить игрок "матрасников" Киран Триппьер.

"Некоторые считают, что мы играем только от обороны, но такое мнение сложилось после игры с "Ливерпулем". Если вы будете много атаковать на "Энфилде", то проиграете 0:6. Мы ехали на игру с четким планом и выполнили его. Люди могут говорить, что угодно, но мы прошли дальше", - приводит слова защитника The Mirror.

Ранее в подобной манере высказался экс-игрок сборной Голландии.