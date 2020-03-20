СМИ: Кике Сетьен будет тренировать Барселону в следующем сезоне

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен сохранит свой пост. Об этом передает Sport.es.

Руководство каталонцев удовлетворенно текущей игрой, которую демонстрирует команда. Сетьен вернул команде её стиль, который до этого был привит Гвардиолой.

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Помимого этого, при Кике "гранатовые" лидируют в Ла Лиге, а также имеют неплохие шансы выйти в четвертьфинал ЛЧ. Также в плюс Сетьену говорит та атмосфера, которую он сумел установить в раздевалке.

Тот же испанский источник сегодня сообщил о возможном летнем трансфере каталонцев.