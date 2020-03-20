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СМИ: Кике Сетьен будет тренировать Барселону в следующем сезоне

Испания
(1 голосов)

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СМИ: Кике Сетьен будет тренировать Барселону в следующем сезоне
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен сохранит свой пост. Об этом передает Sport.es.

Руководство каталонцев удовлетворенно текущей игрой, которую демонстрирует команда. Сетьен вернул команде её стиль, который до этого был привит Гвардиолой.

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Помимого этого, при Кике "гранатовые" лидируют в Ла Лиге, а также имеют неплохие шансы выйти в четвертьфинал ЛЧ. Также в плюс Сетьену говорит та атмосфера, которую он сумел установить в раздевалке.

Тот же испанский источник сегодня сообщил о возможном летнем трансфере каталонцев.

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (4)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.03.2020 в 21:37
Правильное решение. Кике , несмотря на все противодействия Бармалеевской хунты смог досрочно , несмотря на однокалиточный проигрыш одному из слабейших составов РМ в истории вместе с выдающейся ничьей в ЛЧ на выезде с только начинающего отходить от ухода лучшего игрока в истории Аргентины, Наполи, и мира после короля футбола Пеле Марадоны , выиграть одно из самых величайших первенств Испании должен продолжить выдающейся пешеходный футбол имени Месси.
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Барселиниус (землянин)
20.03.2020 в 20:48
Это игра Гвардиолы???? Ой, держите меня четверо. Очередной карманный физручишко... А вообще товарищи всё очень грустно. Жиды Барсу гробят. И не только Барсу...
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ВітяДобрий ніч (Київ)
20.03.2020 в 21:06
А ти сам донедавна воспєвав оди цьому "молодому" тренеру, бачив в ньому потенціал, захоплювався його майстерними поцілунками в сраку лучшєго футболіста, розводив срач, коли хтось щось не так про нього напише! Айяйяйяй! великий Барселініус опустився до поведінки звичайного путалонського глора!
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.03.2020 в 22:12
Твои криворожские жиды не только Барсу гробят. Тут я с тобой согласен.
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