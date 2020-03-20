  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куман: Надеюсь, что однажды все таки стану тренером Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман: Надеюсь, что однажды все таки стану тренером Барселоны

Испания
(1 голосов)

Многие фанаты каталонцев верят в подобный вариант

Куман: Надеюсь, что однажды все таки стану тренером Барселоны
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман рассказал, как в середине сезона принял решение отказать "Барселоне".

Читайте такжеКуман с удовольствием бы сыграл на ЕВРО, но остается реалистом. Переезд Рональда в Барсу откладывается?

"Они позвонили мне, но я тут же отказал. У меня были обязательства перед сборной моей страны. У меня был действующий контракт с командой, который я не хотел нарушать.

Если бы я был без работы, тогда возможно и дал бы согласие. В "Барселоне" я долго выступал и очень любил этот город. Поэтому, я надеюсь, что однажды стану тренером каталонцев", - цитирует Кумана Marca.

Ранее сообщалось, что "Барселона" летом не планирует увольнять Кике Сетьена.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...