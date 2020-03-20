Куман: Надеюсь, что однажды все таки стану тренером Барселоны

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман рассказал, как в середине сезона принял решение отказать "Барселоне".

"Они позвонили мне, но я тут же отказал. У меня были обязательства перед сборной моей страны. У меня был действующий контракт с командой, который я не хотел нарушать.

Если бы я был без работы, тогда возможно и дал бы согласие. В "Барселоне" я долго выступал и очень любил этот город. Поэтому, я надеюсь, что однажды стану тренером каталонцев", - цитирует Кумана Marca.

Ранее сообщалось, что "Барселона" летом не планирует увольнять Кике Сетьена.