Первый китайский футболист заболел коронавирусом. Он заразился в Испании

Вингер "Эспаньола" У Лэя сдал положительный тест на коронавирус, сообщает South China Morning Post.

28-летний футболист заразился, пребывая в Испании. В настоящее время он находится на карантине дома в Барселоне.

У игрока наблюдаются умеренные симптомы. Сейчас он проходит курс лечения.

Отметим, что У Лэй стал первым профессиональным китайским футболистом, заразившимся коронавирусом.