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Первый китайский футболист заболел коронавирусом. Он заразился в Испании

Испания
(1 голосов)

У Лэй стал первым китайским футболистом, у которого был диагностирован COVID-19

Первый китайский футболист заболел коронавирусом. Он заразился в Испании
Новина українською

Вингер "Эспаньола" У Лэя сдал положительный тест на коронавирус, сообщает South China Morning Post.

28-летний футболист заразился, пребывая в Испании. В настоящее время он находится на карантине дома в Барселоне.

У игрока наблюдаются умеренные симптомы. Сейчас он проходит курс лечения.

Отметим, что У Лэй стал первым профессиональным китайским футболистом, заразившимся коронавирусом.

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В статье: Эспаньол (Барселона) У Лэй коронавирус
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
21.03.2020 в 11:09
Вы хотя бы заголовки перечитывали после Гугл-переводчика
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