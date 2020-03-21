Испания
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Первый китайский футболист заболел коронавирусом. Он заразился в Испании
У Лэй стал первым китайским футболистом, у которого был диагностирован COVID-19
Вингер "Эспаньола" У Лэя сдал положительный тест на коронавирус, сообщает South China Morning Post.
28-летний футболист заразился, пребывая в Испании. В настоящее время он находится на карантине дома в Барселоне.
У игрока наблюдаются умеренные симптомы. Сейчас он проходит курс лечения.
Отметим, что У Лэй стал первым профессиональным китайским футболистом, заразившимся коронавирусом.
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Serega1111 (Киев)
21.03.2020 в 11:09
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