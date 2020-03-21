Барселона готова отпустить Ракитича за 20 млн евро

"Барселона" готовится к расставанию с хавбеком Иваном Ракитичем по окончанию сезона.

По информации Goal, каталонский клуб намерен выручить за 32-летнего хорвата 20 миллионов евро. Его контракт с "блаугранас" истекает в 2021 году, поэтому "Барса" и установила столь скромный ценник.

Интерес к игроку сохраняют "Манчестер Юнайтед", "Интер" и "Ювентус". Кроме того, вернуть хорвата готова "Севилья".

В этом сезоне Ракитич провёл 31 матч за "Барселону", отметившись 4 результативными передачами.