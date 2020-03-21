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Луис Суарес: Когда команда вернется после карантина, я буду готов играть

Испания
(1 голосов)

Уругваец рассказал, что уже практически восстановился после травмы колена

Луис Суарес: Когда команда вернется после карантина, я буду готов играть
Новина українською

Форвард "Барселоны" Луис Суарес рассказал о том как проходит его восстановление после травмы.

"Идея вернуться пораньше существовала давно, но сейчас ситуация изменилась. Доктор говорил мне, что у меня все хорошо получается, и это давало мне надежду, что я сумею вернуться как можно скорее. Когда команда вернется после карантина, я буду готов играть.

Предполагалось, что я буду готов к началу мая, но все происходит даже немного быстрее. Я хорошо справлялся с работой, которая от меня требовалась, и это дало мне силы вернуться раньше, чем ожидалось.

В связи с пандемией нам нужно принять меры предосторожности и понять, что люди сейчас ждут не футбольных матчей, а возможности выйти из дома без страха, сходить в парк с детьми, снова наслаждаться жизнью", – рассказал Луис Суарес.

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В статье: Луис Суарес Барселона
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Источник:
Marca
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
21.03.2020 в 23:02
Хорошая новость. Скорее возвращайся Луис и наведи порядок в нападении, а то что-то там совсем печально смотрится. Забери ворота во время игры и они врядли это заметят, увлёкшись перематыванием мяча по полю.
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