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Бывший президент Реала Лоренсо Санс умер от коронавируса
С ним "сливочные" дважды победили в Лиге Чемпионов
Умер экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс. 76-летний испанец умер от коронавируса.
17-го марта Санс попал в больницу в тяжелом состоянии, а сегодня скончался.
Лоренсо Санс стоял во главе мадридского клуба в период с 1995-го по 2000-й год. Также Лоренсо был владельцем Малаги с 2006-го по 2010-й год.
Когда Лоренсо Санс занимал должность президента "сливочных", "Реал" дважды взял Лигу Чемпионов (1998, 2000), победил в чемпионате Испании в сезоне 1996/1997, а также добыл Межконтинентальный кубок в 1998-м году.