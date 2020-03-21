Бывший президент Реала Лоренсо Санс умер от коронавируса

Умер экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс. 76-летний испанец умер от коронавируса.

17-го марта Санс попал в больницу в тяжелом состоянии, а сегодня скончался.

Лоренсо Санс стоял во главе мадридского клуба в период с 1995-го по 2000-й год. Также Лоренсо был владельцем Малаги с 2006-го по 2010-й год.

Когда Лоренсо Санс занимал должность президента "сливочных", "Реал" дважды взял Лигу Чемпионов (1998, 2000), победил в чемпионате Испании в сезоне 1996/1997, а также добыл Межконтинентальный кубок в 1998-м году.