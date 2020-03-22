Барселона надеется переманить Ляпорта – СМИ

"Барселона" проявляет интерес к центрбеку "Манчестер Сити" Эмерику Ляпорту, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы надеются воспользоваться неоднозначной ситуацией в английском клубе, которая вызвана дисквалификацией "горожан" в еврокубках на два сезона, наложенной УЕФА.

Нынешний контракт Ляпорта с "Сити" рассчитан до 2025 года. Ранее француз заявил, что счастлив в нынешнем клубе и не планирует переезжать.

Примечательно, что "Барса" интересовалась Ляпортом еще в 2014-м году, и даже согласовала трансфер с "Атлетик" Бильбао в размере 36 миллионов евро. Тем не менее, Эмерик отказался от переезда на "Ноу Камп".