  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Игроки Барселоны согласились пойти на понижение зарплат в связи с карантином
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки Барселоны согласились пойти на понижение зарплат в связи с карантином

Испания
(1 голосов)

"Блаугранас" обладают самой большой зарплатной ведомостью в мире

Игроки Барселоны согласились пойти на понижение зарплат в связи с карантином
Новина українською

Футболисты "Барселоны" согласились на временное понижение зарплаты в связи с карантином из-за коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

Приостановление чемпионатов наносит серьезный финансовый урон по всем клубам, что также не могло не сказаться на "Барселоне", обладающей самой большой зарплатной ведомостью среди всех спортивных клубов мира. Каталонцы тратят 552 млн евро на зарплаты (53% бюджета клуба).

В связи с этим в пятницу состоялась встреча между боссами "блаугранас" и лидерами команды в лице Лео Месси, Жерара Пике и Серхио Бускетса. По итогам встречи было принято решение сократить зарплаты игроков до тех пор, пока чемпионат не будет возобновлён.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
22.03.2020 в 13:01
Вчера уже была инфа, два раза одго и то же
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
22.03.2020 в 12:27
До минималки понизили?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...