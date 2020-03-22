Игроки Барселоны согласились пойти на понижение зарплат в связи с карантином

Футболисты "Барселоны" согласились на временное понижение зарплаты в связи с карантином из-за коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

Приостановление чемпионатов наносит серьезный финансовый урон по всем клубам, что также не могло не сказаться на "Барселоне", обладающей самой большой зарплатной ведомостью среди всех спортивных клубов мира. Каталонцы тратят 552 млн евро на зарплаты (53% бюджета клуба).

В связи с этим в пятницу состоялась встреча между боссами "блаугранас" и лидерами команды в лице Лео Месси, Жерара Пике и Серхио Бускетса. По итогам встречи было принято решение сократить зарплаты игроков до тех пор, пока чемпионат не будет возобновлён.