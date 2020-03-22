Герой футбольного дня. Иван Ракитич

Иван Ракитич, которому исполнилось 32, еще может приносить пользу топ-команде на топ-уровне. Именно поэтому у хорвата на руках есть несколько "сочных" (как пишет испанская пресса) предложений от итальянских клубов. Бесспорно, нашел бы место для себя Иван Ракитич в одной из заокеанских лиг, но велика вероятность, что он останется в Испании.

Ракитич – большой друг спортивного директора "Севильи" Мончи. Также Иван не раз признавался в любви к городу Севилья, в котором родилась его жена. Вот и одно из последних посланий хорвата через СМИ адресовано именно андалусийским болельщикам. За шесть лет, в течение которых Ракитич выступает в "Барселоне", хорват не растерял чувство благодарности к "Севильи", которая в 2014-м спокойно и безболезненно отпустила его на повышение. Привлекает хорвата и перспектива быть на передовых ролях в команде – это то, чего нет сейчас в "Барселоне".

Хотя с приходом Кике Сетьена дела Ивана улучшились. Под руководством нового тренера Ракитич сыграл в стартовом составе семь матчей за два месяца, тогда как при Вальверде почти столько же игр (восемь) в основе Иван провел за четыре месяца – с сентября (включительно) по январь.

Именно недоверие со стороны Эрнесто Вальверде стимулировало Ивана Ракитича активно работать над своим будущим. И хотя приход Сетьена немного улучшил дела, в целом Иван не может не чувствовать своего дискомфорта из-за понижения роли в команде. В четырех турнирах сезона (Ла Лига, Лига чемпионов, Кубок Короля и Суперубок Испании) он принял участие в 31-м матче, но едва достиг отметки в 1400 игровых минут. Лишь четыре поединка он провел от свистка до свистка.

Нынешний сезон он точно завершит в футболке "Барселоны" – независимо от того, когда именно будет сыгран последний тур Ла Лиги (и будет ли сыгран вообще). Контракт Ивана действует до лета 2021-го года, поэтому "Барселона" попытается продать его во время ближайшего трансферного окна (чтобы потом не потерять бесплатно). И 20 миллионов, которые требуют каталонцы в обмен на контракт – не преграда ни для "Интера", ни для "Ювентуса", ни для МЮ, которые интересуются полузащитником. И для "Севильи" это не непосильная сумма.

Именно нервионцы – фавориты в борьбе за хорвата. Болельщики "Севильи" готовы встретить Ракитича с распростертыми объятиями.