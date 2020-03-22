Барселона собирается продать Умтити и заменить его защитником Вильярреала

"Барселона" начала переговоры с "Вильярреалом" о переходе защитника Пау Торреса, сообщает Diario Sport.

23-летний центрбек призван заменить в команде Самюэля Умтити, которого летом надеются продать. Француз выставлен на продажу за 50 миллионов евро.

"Барселона" ищет левоногого пасующего центрального защитника и Торрес возглавляет шорт-лист "блаугранас". Инициатором его подписания является спортивный директор Эрик Абидаль.

Тем не менее, "Барсу" смущает цена оборонца. Его клаусула составляет 50 млн евро, однако каталонцы не намерены выплачивать эту сумму. Они надеются, что Торрес повлияет на боссов "субмарин", потребовав трансфер.

Ранее сообщалось об интересе "Барсы" к Эмерику Ляпорту.