Альмерия пожертвовала 1,2 млн евро на борьбу с коронавирусом

"Альмерия" внесла свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб пожертвовал 1,2 млн евро, которые пойдут городу Альмерии для закупки санитарного инвентаря, 300 тысяч будут направлены на обеспечение едой нуждающихся, 200 тысяч – медицинским работникам, 100 тысяч – людям, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса, еще 100 тысяч – волонтерам.

Это решение принято владельцем "Альмерии" Турки аль-Шейхом, бизнесменом из Саудовской Аравии.