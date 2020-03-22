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Альмерия пожертвовала 1,2 млн евро на борьбу с коронавирусом

Испания
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Клуб Сегунды внес свою лепту

Альмерия пожертвовала 1,2 млн евро на борьбу с коронавирусом
Новина українською

"Альмерия" внесла свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб пожертвовал 1,2 млн евро, которые пойдут городу Альмерии для закупки санитарного инвентаря, 300 тысяч будут направлены на обеспечение едой нуждающихся, 200 тысяч – медицинским работникам, 100 тысяч – людям, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса, еще 100 тысяч – волонтерам.

Это решение принято владельцем "Альмерии" Турки аль-Шейхом, бизнесменом из Саудовской Аравии.

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