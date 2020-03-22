Перес: Мы всегда будем помнить Санса, как президента, который вернул Реалу европейское величие

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал смерть экс-президента "сливочных" Лоренсо Санса.

"Сейчас условия, в которых мы оказались, крайне жестоки – они не позволяют нам быть рядом с близкими в их последние мгновения. Это невероятно грустно и тяжело. Сейчас настали времена, которые мы не могли представить даже в страшнейших кошмарах.

Сегодня мы поминаем Лоренсо Санса, ставшего жертвой этой трагедии. Он был президентом, принесшим мадридистам долгожданный Кубок Чемпионов после 32-летней паузы.

Мы всегда будем помнить его президентом, который вернул нам радость и надежду 20 мая 1998 года в Амстердаме. Благодаря победам "Реал" вернулся на свои законные позиции в футбольных летописях.

Очевидно, за пять лет его правления мы вновь обрели величие на европейской арене, которой так гордятся наши фанаты. Это наследие стало чем-то незабываемым. Под его руководством "Реал" продолжил укреплять свой легендарный статус.

Мне посчастливилось иметь с Лоренсо Сансом и его семьей очень теплые отношения. Он разделял с нами победы, которые мы добывали в последние годы, он был с нами на стадионе, радовался вместе с нами на борту самолета. Навсегда запомню ту детскую радость, которая озаряла его после каждой победы "Реала".

Мы потеряли мадридиста, который значительную часть жизни посвятил своей величайшей любви – "Реалу". Мы в клубе сделаем все, чтобы почтить его память и наследие. Он достоин величайшего признания. Мы проведем церемонию на "Сантьяго Бернабеу", который он продолжал посещать, чтобы оставаться ближе к команде", – поделился Флорентино Перес.