Свет и тени Лоренсо Санса. На отход в вечность экс-президента Реала

От мальчика, который продавал напитки на "Сантьяго Бернабеу", к президенту "Реала". В память об экс-президенте мадридцев, который вернул "сливочным" мировую славу, а вчера умер от коронарного вируса.

Лоренсо Санс Мансебо – старший из десяти сыновей в бедной семье, проживающей в районе Карабанчел. Его с детства учили – тебе придется тянуть меньших за собой, только сил родителей не хватит. Лоренсо впервые приблизился к клубу своей мечты совсем юным, он имел возможность хотя бы попасть на территорию стадиона "Сантьяго Бернабеу" в дни матчей.

"Ха-ха, все верно. Мне было восемь лет, и я помогал моей бабушке продавать воду. Когда вода в кувшине заканчивалась, я бежал в бар и наполнял его снова. Вот такие были времена", - вспоминал Санс уже после своего президентства.

Конечно, он тоже хотел играть и играл вратарем в маленьких командах. Работать же пошел на фабрику обоев, впоследствии он менял места работы, но все эти производства были связаны со строительным бизнесом. Именно в нем он и заработал солидные доходы.

В руководство "Реала" Лоренсо попал в 1985-м году через знакомство с тогдашним президентом Рамоном Мендосой. В 1995-м Санс сам станет главой сливочного клуба. Это были непростые времена и критически важно для "Реала" было получить толчок для развития. Уже набрала обороты Лига чемпионов, что сразу увеличило финансовую привлекательность турнира. Еще больше денег обещало стремительное развитие телевидения.

А "Реал" тем временем уже потерял легендарную "пятерку Бутрагеньо", не имел международных побед. Решить проблемы со звездами и главным трофеем континента Лоренсо удалось. Как это он сделал? Разными способами, в том числе благодаря сомнительным финансовым операциям. Санс дружил с одиозным Хесусом Хилем, коллегой по строительному бизнесу. Много времени они проводили вместе, играя в карты. Всегда вежливый и позитивный Лоренсо во внешних проявлениях был противоположностью хама Хесуса, что не мешало им иметь и общие дела. За некоторые из них экс-президенту "Реала" пришлось отвечать в суде. Он признал уклонение от налогов, подделку документов и еще ряд нарушений. Они были осуществлены клубом и "Реал" должен был быть наказан, Санс тоже. В этой ситуации бывший глава взял всю вину на себя, мол, он все сделал, скрывая от других руководителей, а некоторых из подчиненных заставил нарушать закон посредством должностного давления. Таким образом, он вывел "Реал" из-под удара.

Сам Санс не сел в тюрьму, хотя ему просили не менее пяти лет заключения. Он заплатил миллионные штрафы и все скрытые от налоговой миллионы вернул, также предоставив следователям информацию по другим делам. Соглашение со следствием оставило его на свободе.

Лоренсо очень ненавидел Флорентино Переса, который в 2000-м году победил его на выборах. Тот же критиковал предшественника за то, что в несколько иной форме будет делать сам. Санс покупал звезд: Шукер, Миятович, Роберто Карлос, Карембе и другие, были и топовые тренеры Хайнкес и Фабио Капелло. Перес просто продолжит эту стратегию сбора больших футболистов. Когда Санс покинул руководящую должность, главной проблемой был финансовый баланс, деньги тогда в топ-футболе росли быстро, но не настолько быстро, как тратил президент. Что-то подобное будет и за Переса, просто потом прибыли у грандов просто взорвутся и ситуация относительно сбалансируется.

Главное достижение периода Лоренсо Санса как президента – это две победы в Лиге чемпионов. Со времен Ди Стефано и Генто клуб не брал этот трофей. 32 года.

Вот как оценивал тогдашние настроения сам Санс:

"Эти 32 года казались проклятием. Так оно и было. Предыдущий президент Рамон Мендоса, который был замечательным руководителем, имел отличный состав, но нам тогда очень не везло. Особенно в 1988-м году, когда в полуфинале уступили ПСВ. Завоевание седьмого Кубка было очень важно. Если бы не седьмой кубок и не финал в Париже*, нас никогда не признали бы лучшим клубом XX века. Победа в финале 1998 для меня – один из самых счастливых дней в моей жизни. Я не думаю, что в Мадриде помнят этот день лучше меня. В полуфинале мы одолели действующего обладателя трофея "Боруссию" из Дортмунда, а затем был большой финал с "Ювентусом", у которого были Зидан, Дель Пьеро, Инзаги, Давидс, Дешам, Монтеро в составе. Никто тогда не верил в нашу победу".

Лоренсо Санс пытался вернуться в "Реал" после 2000-го, но не смог. Впоследствии попытался вернуться в футбол. Он купил часть акций "Пармы", должен был выкупить еще, но начались жесткие трения с итальянцами и соглашения развалились.

Его сыновья все попробовали себя управленцами в футболе и спорте: Фернандо, экс игрок главной команды "Реала", был президентом "Малаги"; Пако руководил "Гранадой"; Лоренцо-младший, экс-баскетболист, был гендиректором "Реала", возглавлял испанскую баскетбольную лигу. Истории с "Малагой" и "Гранадой" – это случаи, когда отец покупал контрольный пакет клубов. "Малагу" удалось успешно продать, а вот "Гранаду" – нет. Санс заявлял, что его обманули и заставили покинуть проект.

В сентябре 2018-го Лоренсо Санс-старший приезжал в Одессу с собственным проектом для юных игроков под названием "Clinic funducation Real Madrid". Эта программа позволяет юным футболистам из десятков стран мира проходить стажировку в "Реале", а для Санса это была хоть какая-то связь с любимым клубом.

Доброжелательный, в последнее время ретроградный, контраверсионный в определенных поступках, но от первых сознательных шагов и до последнего вздоха влюблен в мадридский "Реал" – таким был Лоренсо Санс Мансебо.

*восьмая победа в Кубке Чемпионов (Лиге чемпионов) для "Реала" в 2000-м году