  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал – чемпион Ла Лиги по FIFA 20
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал – чемпион Ла Лиги по FIFA 20

Испания
(1 голосов)

Асенсио – лучший киберспортсмен турнира

Реал – чемпион Ла Лиги по FIFA 20
Новина українською

В Испании завершился чемпионат по FIFA 20 среди клубов Ла Лиги. Специальное мероприятие организовали для сбора средств, которые пойдут на борьбу с коронавирусом. Отметим, что организаторам удалось собрать больше 150 тысяч евро.

Читайте такжеЗинченко представит Украину на международном турнире FIFA 20

В отсутствие реального футбола испанские клубы провели турнир в виртуальном режиме. Победителем из схватки вышел мадридский "Реал", честь которого защищал хавбек "сливочных" Марко Асенсио.

В финале испанец со счетом 4:2 обыграл нападающего "Леганеса" Гарсию Руйбаля. В ¼ "королевский клуб" под "руководством" Марко вынес "Вильярреал" (5:1), а в полуфинале – "Эйбар" (7:0). "Барселону" на турнире представлял Серхи Роберто, "Атлетико" – Маркос Льоренте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио FIFA 20
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...