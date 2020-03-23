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Реал – чемпион Ла Лиги по FIFA 20
Асенсио – лучший киберспортсмен турнира
В Испании завершился чемпионат по FIFA 20 среди клубов Ла Лиги. Специальное мероприятие организовали для сбора средств, которые пойдут на борьбу с коронавирусом. Отметим, что организаторам удалось собрать больше 150 тысяч евро.
В отсутствие реального футбола испанские клубы провели турнир в виртуальном режиме. Победителем из схватки вышел мадридский "Реал", честь которого защищал хавбек "сливочных" Марко Асенсио.
В финале испанец со счетом 4:2 обыграл нападающего "Леганеса" Гарсию Руйбаля. В ¼ "королевский клуб" под "руководством" Марко вынес "Вильярреал" (5:1), а в полуфинале – "Эйбар" (7:0). "Барселону" на турнире представлял Серхи Роберто, "Атлетико" – Маркос Льоренте.
Primer título de la historia de #LaLigaSantanderChallenge para casa, @realmadrid ????????????. Gracias a todos por el gran apoyo recibido.— Marco Asensio (@marcoasensio10) March 22, 2020
¡Hasta el final, vamos Real! pic.twitter.com/xJHjloUsYb