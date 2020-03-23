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Официально: в Испании бессрочно приостановили весь профессиональный футбол

Испания
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Теперь никаких дат возвращения нет

Официально: в Испании бессрочно приостановили весь профессиональный футбол
Новина українською

Ла Лига и Королевская федерация футбола Испании объявили о приостановке матчей чемпионата страны на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса. Весь профессиональный футбол прекращен до изменения ситуации в стране и указа правительства Испании, как сообщает RFEF.

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Напомним, изначально были перенесены два ближайших тура Ла Лиги и низших дивизионов. Руководство Примеры выражает свою благодарность всем тем, кто предоставляет самые важные услуги испанскому народу в это непростое время, а также свои соболезнования родственникам погибших.

Сейчас в Испании более 29 тысяч заболевших (четвертый показатель в мире) и 1 813 смертей (третий показатель в мире).

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В статье: Примера Ла Лига коронавирус rfef
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Источник:
RFEF

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