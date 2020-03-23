Официально: в Испании бессрочно приостановили весь профессиональный футбол

Ла Лига и Королевская федерация футбола Испании объявили о приостановке матчей чемпионата страны на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса. Весь профессиональный футбол прекращен до изменения ситуации в стране и указа правительства Испании, как сообщает RFEF.

Напомним, изначально были перенесены два ближайших тура Ла Лиги и низших дивизионов. Руководство Примеры выражает свою благодарность всем тем, кто предоставляет самые важные услуги испанскому народу в это непростое время, а также свои соболезнования родственникам погибших.

Сейчас в Испании более 29 тысяч заболевших (четвертый показатель в мире) и 1 813 смертей (третий показатель в мире).