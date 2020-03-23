Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тер Штеген не согласился на условия нового контракта
Это уже не первая попытка каталонцев подписать контракт с игроком
"Барселона" не может достичь договоренности с вратарем Марком-Андре тер Штегеном по условиям нового контракта, сообщает AS.
В начале марта каталонский клуб предложил 27-летнему немцу контракт до 2024-го года с зарплатой 6,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы, но тер Штеген ответил отказом.
Срок действующего соглашения голкипера с "Барсой" истекает в 2022 году. В этом сезоне тер Штеген провел за "Барселону" 34 матча и пропустил 34 мяча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...