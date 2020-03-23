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Тер Штеген не согласился на условия нового контракта

Испания
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Это уже не первая попытка каталонцев подписать контракт с игроком

Тер Штеген не согласился на условия нового контракта
Новина українською

"Барселона" не может достичь договоренности с вратарем Марком-Андре тер Штегеном по условиям нового контракта, сообщает AS.

В начале марта каталонский клуб предложил 27-летнему немцу контракт до 2024-го года с зарплатой 6,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы, но тер Штеген ответил отказом.

Срок действующего соглашения голкипера с "Барсой" истекает в 2022 году. В этом сезоне тер Штеген провел за "Барселону" 34 матча и пропустил 34 мяча.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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