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Бэйл может вернуться в Тоттенхэм в ближайшее трансферное окно
Игрок выступал за шпор с 2007 по 2013 год
Форвард "Реала" Гарет Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм", пишет Mundo Deportivo.
Как сообщает источник, 30-летний валлиец может оказаться в составе "шпор" в случае, если в летнее трансферное окно команду покинет форвард Харри Кейн, которым интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Реал".
Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год, после чего перешел в "Реал" за 101 миллион евро. На счету валлийца 3 гола и 2 результативных передачи в 18 матчах за "сливочных" в сезоне-2019/20.
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