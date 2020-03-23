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"Думаю, что он окажется в Реале". Экс-игрок Ливерпуля рассказал, где Мане может продолжить карьеру

Испания
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Зидан об этом сейчас мечтает

"Думаю, что он окажется в Реале". Экс-игрок Ливерпуля рассказал, где Мане может продолжить карьеру
UA-Футбол
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Экс-защитник "Ливерпуля" Мохамед Сиссоко рассказал, каким он видит будущее Садио Мане и Мохамеда Салаха.

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"Я не знаю останется ли Салах в "Ливерпуле". Его уход может быть полезным для клуба, руководство уже знает, кто его заменит. Есть много молодых игроков, которые уже сейчас готовы к основе.

Может ли Салах оказаться в "Реале"? Нет. Гораздо больше шансов, что туда отправится Мане. У него есть качества, которые очень ценит Зидан. Думаю, что Садио продолжит карьеру именно там", - приводит слова Сиссоко Mundo Deportivo.

Отметим, что и Салах, и Мане попали в десятку самых дорогих игроков мира на данный момент.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Мохамед Сиссоко Мохамед Салах Садио Мане
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