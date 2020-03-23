Барселона не будет продавать Дембеле, дав французу последний шанс

Неделю назад сообщалось, что каталонская "Барселона" намерена избавиться от Усмана Дембеле. Однако, судя по последним новостям, ситуация изменилась.

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Как передает Sport.es, чемпион Испании принял решение оставить француза на следующий сезон. Они уверенны, что вингер сумеет воспользоваться этим шансом.

Сейчас Дембеле продолжает восстановление после серьезной травмы. Летом 2017-го года за него было заплаченно 105 миллионов евро и с того времени он провел лишь 65 матчей.

Ранее сообщалось, что также "Барселона" летом на намерена менять главного тренера.