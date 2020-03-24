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Великие моменты Эль Классико. Хет-трик Месси и волевая победа Барсы на Бернабеу. ВИДЕО
Это было эмоционально!
Шесть лет назад - 23-го марта 2014 года - состоялось одно из самых интересных Эль Классико эры Месси и Роналду.
Перед 29-м туром "Реал" лидировал, опережая "Барселону" на четыре очка. Между обеими грандами втиснулся "Атлетико".
Уже на седьмой минуте каталонцы вышли вперед - отличился Иньеста с паса Месси. В середине тайма дублем выстрелил Бензема, однако на перерыв команды ушли при равном счете - Лео забил в ответ. Сразу после перерыва Роналду реализовал пенальти, но мадридцев подвел капитан - Серхио Рамос заработал красную карточку, а Месси до конца матча дважды неотразимо пробил с 11-метровой отметки.
Интересно, что по итогам сезона "Барселона" опередила "Реал" по дополнительным показателям (оба набрали по 87 очков), однако чемпионом стал "Атлетико", который отстоял ничью с каталонцами в последнем туре и опередил их именно на три балла.
Hat-trick— LaLiga English (@LaLigaEN) March 23, 2020
Assist#OnThisDay in 2014, Messi became #ElClasico's all-time top goalscorer in a 4-3 @FCBarcelona win at the Bernabeu! #LaLigaSantander #StayHome pic.twitter.com/XVvFZSPoiH