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Великие моменты Эль Классико. Хет-трик Месси и волевая победа Барсы на Бернабеу. ВИДЕО

Испания
(2 голосов)

Это было эмоционально!

Великие моменты Эль Классико. Хет-трик Месси и волевая победа Барсы на Бернабеу. ВИДЕО
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Шесть лет назад - 23-го марта 2014 года - состоялось одно из самых интересных Эль Классико эры Месси и Роналду.

Перед 29-м туром "Реал" лидировал, опережая "Барселону" на четыре очка. Между обеими грандами втиснулся "Атлетико".

Уже на седьмой минуте каталонцы вышли вперед - отличился Иньеста с паса Месси. В середине тайма дублем выстрелил Бензема, однако на перерыв команды ушли при равном счете - Лео забил в ответ. Сразу после перерыва Роналду реализовал пенальти, но мадридцев подвел капитан - Серхио Рамос заработал красную карточку, а Месси до конца матча дважды неотразимо пробил с 11-метровой отметки.

Интересно, что по итогам сезона "Барселона" опередила "Реал" по дополнительным показателям (оба набрали по 87 очков), однако чемпионом стал "Атлетико", который отстоял ничью с каталонцами в последнем туре и опередил их именно на три балла.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Барселона Реал (Мадрид)
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