Великие моменты Эль Классико. Хет-трик Месси и волевая победа Барсы на Бернабеу. ВИДЕО

Шесть лет назад - 23-го марта 2014 года - состоялось одно из самых интересных Эль Классико эры Месси и Роналду.

Перед 29-м туром "Реал" лидировал, опережая "Барселону" на четыре очка. Между обеими грандами втиснулся "Атлетико".

Уже на седьмой минуте каталонцы вышли вперед - отличился Иньеста с паса Месси. В середине тайма дублем выстрелил Бензема, однако на перерыв команды ушли при равном счете - Лео забил в ответ. Сразу после перерыва Роналду реализовал пенальти, но мадридцев подвел капитан - Серхио Рамос заработал красную карточку, а Месси до конца матча дважды неотразимо пробил с 11-метровой отметки.

Интересно, что по итогам сезона "Барселона" опередила "Реал" по дополнительным показателям (оба набрали по 87 очков), однако чемпионом стал "Атлетико", который отстоял ничью с каталонцами в последнем туре и опередил их именно на три балла.

Hat-trick

Assist#OnThisDay in 2014, Messi became #ElClasico's all-time top goalscorer in a 4-3 @FCBarcelona win at the Bernabeu! #LaLigaSantander #StayHome pic.twitter.com/XVvFZSPoiH