Брайтвайт: Я надеюсь, что забью свой лучший гол в карьере, играя за Барселону

Нападающий каталонской "Барселоны" Мартин Брайтвайт ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram. Цитирует датчанина Sport.es.

"В будущем нас ждет много всего хорошего, но сейчас я должен подождать. Я бы хотел поехать на ЕВРО-2020, но турнир не может состояться в нынешних условиях. Мой лучший гол в карьере? Я надеюсь, что забью свой лучший мяч в карьере, играя за "Барселону".