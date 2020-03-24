  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Брайтвайт: Я надеюсь, что забью свой лучший гол в карьере, играя за Барселону
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтвайт: Я надеюсь, что забью свой лучший гол в карьере, играя за Барселону

Испания
(1 голосов)

Пока впечатления об игре Мартина в Каталонии крайне противоречивые

Брайтвайт: Я надеюсь, что забью свой лучший гол в карьере, играя за Барселону
Новина українською

Нападающий каталонской "Барселоны" Мартин Брайтвайт ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram. Цитирует датчанина Sport.es.

Читайте такжеРождение истории? Как чемпионом Испании может стать игрок со 127-ю минутами на поле

"В будущем нас ждет много всего хорошего, но сейчас я должен подождать. Я бы хотел поехать на ЕВРО-2020, но турнир не может состояться в нынешних условиях. Мой лучший гол в карьере? Я надеюсь, что забью свой лучший мяч в карьере, играя за "Барселону".

"Если вы задаете вопрос, с кем из бывших игроков клуба я бы хотел сыграть, то назову Хави, Иньесту, Пуйоля и Роналдиньо. Я наслаждаюсь карьерой и любимым делом – рад играть на позиции 9-го номера".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.es

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...