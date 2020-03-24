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Брайтвайт: Я надеюсь, что забью свой лучший гол в карьере, играя за Барселону
Пока впечатления об игре Мартина в Каталонии крайне противоречивые
Нападающий каталонской "Барселоны" Мартин Брайтвайт ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram. Цитирует датчанина Sport.es.
"В будущем нас ждет много всего хорошего, но сейчас я должен подождать. Я бы хотел поехать на ЕВРО-2020, но турнир не может состояться в нынешних условиях. Мой лучший гол в карьере? Я надеюсь, что забью свой лучший мяч в карьере, играя за "Барселону".
"Если вы задаете вопрос, с кем из бывших игроков клуба я бы хотел сыграть, то назову Хави, Иньесту, Пуйоля и Роналдиньо. Я наслаждаюсь карьерой и любимым делом – рад играть на позиции 9-го номера".