Льоренте: Не жалею, что сменил Реал на Атлетико

Авто дубля в ворота "Ливерпуля" Маркос Льоренте рассказал о том, почему принял решение перейти в состав "Атлетико".

"В "Реале" я старался отдать все силы, на каждой тренировке и в каждом матче. Я хотел выкладываться на сто процентов и мне казалось, что это получалось.

Возможность перехода в "Атлетико" мы обсуждали всей семьей. Мы приняли решение, что игра за такой великий клуб - большая честь. Теперь я совсем об этом не жалею", - приводит слова Льоренте AS.

Отметим, что летом за Маркоса было заплачено 30 миллионов.