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Льоренте: Не жалею, что сменил Реал на Атлетико
Полузащитник уже успел доказать свою полезность
Авто дубля в ворота "Ливерпуля" Маркос Льоренте рассказал о том, почему принял решение перейти в состав "Атлетико".
"В "Реале" я старался отдать все силы, на каждой тренировке и в каждом матче. Я хотел выкладываться на сто процентов и мне казалось, что это получалось.
Возможность перехода в "Атлетико" мы обсуждали всей семьей. Мы приняли решение, что игра за такой великий клуб - большая честь. Теперь я совсем об этом не жалею", - приводит слова Льоренте AS.
Отметим, что летом за Маркоса было заплачено 30 миллионов.