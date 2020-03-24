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Льоренте: Не жалею, что сменил Реал на Атлетико

Испания
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Полузащитник уже успел доказать свою полезность

Льоренте: Не жалею, что сменил Реал на Атлетико
UA-Футбол
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Авто дубля в ворота "Ливерпуля" Маркос Льоренте рассказал о том, почему принял решение перейти в состав "Атлетико".

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"В "Реале" я старался отдать все силы, на каждой тренировке и в каждом матче. Я хотел выкладываться на сто процентов и мне казалось, что это получалось.

Возможность перехода в "Атлетико" мы обсуждали всей семьей. Мы приняли решение, что игра за такой великий клуб - большая честь. Теперь я совсем об этом не жалею", - приводит слова Льоренте AS.

Отметим, что летом за Маркоса было заплачено 30 миллионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Маркос Льоренте
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