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СМИ: Ман Сити, ради подписания Хамеса, может отправить в Реал своего основного полузащитника

Испания
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Достаточно ли равноценный обмен?

СМИ: Ман Сити, ради подписания Хамеса, может отправить в Реал своего основного полузащитника
UA-Футбол
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Как передает Don Balon, "Манчестер Сити" заинтересован в трансфере Хамеса Родригеса. Ради экономии они могут предложить "Реалу" совершить обмен игроками.

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По информации источника, есть вероятность, что в Мадрид может отправиться Бернарду Силва. Португалец уже два сезона подряд - основной футболист "горожан" и провел за это время 81 матч.

Ранее сообщалось, что в подписании Хамеса также заинтересован "Эвертон".

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В статье: Хамес Родригес Реал (Мадрид) Манчестер Сити Бернарду Силва
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