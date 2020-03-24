СМИ: Ман Сити, ради подписания Хамеса, может отправить в Реал своего основного полузащитника

Как передает Don Balon, "Манчестер Сити" заинтересован в трансфере Хамеса Родригеса. Ради экономии они могут предложить "Реалу" совершить обмен игроками.

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По информации источника, есть вероятность, что в Мадрид может отправиться Бернарду Силва. Португалец уже два сезона подряд - основной футболист "горожан" и провел за это время 81 матч.

Ранее сообщалось, что в подписании Хамеса также заинтересован "Эвертон".