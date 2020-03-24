Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Ман Сити, ради подписания Хамеса, может отправить в Реал своего основного полузащитника
Достаточно ли равноценный обмен?
Как передает Don Balon, "Манчестер Сити" заинтересован в трансфере Хамеса Родригеса. Ради экономии они могут предложить "Реалу" совершить обмен игроками.
По информации источника, есть вероятность, что в Мадрид может отправиться Бернарду Силва. Португалец уже два сезона подряд - основной футболист "горожан" и провел за это время 81 матч.
Ранее сообщалось, что в подписании Хамеса также заинтересован "Эвертон".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...