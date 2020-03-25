Снова аренда? У Барселоны нет покупателя на Коутиньо

Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Баварию", оказался в подвешенном состоянии.

По информации издания Marca, несмотря на то, что интерес к бразильцу проявляют сразу несколько клубов АПЛ, "сине-гранатовые" не могут найти реального покупателя. Каталонцы хотят выручить с продажи бразильца не менее 80 миллионов евро, но сейчас никто не готов платить за него такую сумму – положение Коутиньо усугубила пауза из-за коронавируса.

Источник отмечает, что 27-летний исполнитель не будет продан – скорее всего, Филиппе опять отправится в аренду.