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Снова аренда? У Барселоны нет покупателя на Коутиньо

Испания
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Популярная проблема распиаренных в прошлом футболистов

Снова аренда? У Барселоны нет покупателя на Коутиньо
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Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Баварию", оказался в подвешенном состоянии.

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По информации издания Marca, несмотря на то, что интерес к бразильцу проявляют сразу несколько клубов АПЛ, "сине-гранатовые" не могут найти реального покупателя. Каталонцы хотят выручить с продажи бразильца не менее 80 миллионов евро, но сейчас никто не готов платить за него такую сумму – положение Коутиньо усугубила пауза из-за коронавируса.

Источник отмечает, что 27-летний исполнитель не будет продан – скорее всего, Филиппе опять отправится в аренду.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Филиппе Коутиньо
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Источник:
Marca

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