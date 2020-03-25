Жирона объявила о первом случае диагностирования коронавируса

Коронавирус все сильнее проявляется в странах Европы. Сейчас в Испании диагностируются все больше случаев.

Официальная пресс-служба "Жироны" объявила о том, что их футболист заразился опасной болезнью. У игрока появились первые симптомы вируса, после чего был проведен тест. Его имя не сообщается.

El Girona FC confirma que un jugador professional del club ha donat positiu en el test de detecció de la Covid-19, després d'haver manifestat símptomes compatibles amb el quadre clínic del virus.



Des del Girona FC li desitgem una ràpida recuperació.#GuanyaremAlCovid19 pic.twitter.com/f6ZZDdE3ci — Girona FC (@GironaFC) March 25, 2020

На данный момент в Испании более 47 тысяч граждан заразилось коронавирусом. Из них чуть более 3 тысяч летальных исходов.