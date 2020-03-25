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Жирона объявила о первом случае диагностирования коронавируса

Испания
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Конкретные фамилии на называются

Жирона объявила о первом случае диагностирования коронавируса
UA-Футбол
Новина українською

Коронавирус все сильнее проявляется в странах Европы. Сейчас в Испании диагностируются все больше случаев.

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Официальная пресс-служба "Жироны" объявила о том, что их футболист заразился опасной болезнью. У игрока появились первые симптомы вируса, после чего был проведен тест. Его имя не сообщается.

На данный момент в Испании более 47 тысяч граждан заразилось коронавирусом. Из них чуть более 3 тысяч летальных исходов.

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В статье: Жирона коронавирус
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