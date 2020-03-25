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Барселона не сумела подписать зимой ключевого бомбардира Боруссии
50 миллионов оказалось мало
Этой зимой "Барселона" долго искала нападающего на замену Суаресу, который получил серьезную травму. Ряд клубов отказали каталонцам.
Как сообщает Bild, одним из вариантов для "Барселоны" считался Алассан Плеа. Они предлагали за него порядка 50-ти миллионов, однако тут же получили отказ.
Отметим, что такой интерес связан с результативностью Плеа, который в этом сезоне забил 8 голов, а также отдал 7 голевых передач.
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Комментарии (1)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
25.03.2020 в 23:56
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