  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона не сумела подписать зимой ключевого бомбардира Боруссии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона не сумела подписать зимой ключевого бомбардира Боруссии

Испания
(2 голосов)

50 миллионов оказалось мало

Барселона не сумела подписать зимой ключевого бомбардира Боруссии
UA-Футбол
Новина українською

Этой зимой "Барселона" долго искала нападающего на замену Суаресу, который получил серьезную травму. Ряд клубов отказали каталонцам.

Читайте такжеБарселона получила разрешение на приобретение форварда

Как сообщает Bild, одним из вариантов для "Барселоны" считался Алассан Плеа. Они предлагали за него порядка 50-ти миллионов, однако тут же получили отказ.

Отметим, что такой интерес связан с результативностью Плеа, который в этом сезоне забил 8 голов, а также отдал 7 голевых передач.

Читайте такжеБольше, чем форвард. Как французский нападающий спас репутацию директору Боруссии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Барселона Алассан Плеа
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
25.03.2020 в 23:56
Скоро не залишиться форвардів, котрих не змогла підписати Барселона цієї зими
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...