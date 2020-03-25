Барселона не сумела подписать зимой ключевого бомбардира Боруссии

Этой зимой "Барселона" долго искала нападающего на замену Суаресу, который получил серьезную травму. Ряд клубов отказали каталонцам.

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Как сообщает Bild, одним из вариантов для "Барселоны" считался Алассан Плеа. Они предлагали за него порядка 50-ти миллионов, однако тут же получили отказ.

Отметим, что такой интерес связан с результативностью Плеа, который в этом сезоне забил 8 голов, а также отдал 7 голевых передач.