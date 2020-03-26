Азар: Меня будут оценивать не сейчас, а по второму сезону в Реале

Фланговый нападающий мадридского "Реала" Эден Азар вышел в эфир бельгийской радиостанции Belge de la Communauté, где рассказал о травме, ЕВРО-2020, своем первом сезоне в столице Испании и пандемии COVID-19. Цитирует 29-летнего экс-игрока "Челси" AS.

"Мой первый сезон в Мадриде вышел неудачным, но не все так плохо – он ушел на адаптацию. Сейчас я восстанавливаюсь после операции, швы сняли на прошлой неделе. Я надеялся вернуться к ЕВРО-2020, но чемпионат был перенесен. Жаль, что так вышло, но это позволит мне подойти к форуму в хорошей физической форме. Тяжелее всего сейчас болельщикам".

"Меня будут оценивать не сейчас, а по второму сезону в "Реале". Вчера я разговаривал с Зиданом – он сказал, что сейчас нам нужно просто поддерживать физические кондиции. Мы не знаем, возобновится ли футбол. Сейчас все дома – я немного волнуюсь, как и все остальные, но не за себя, а за тех, у кого больше проблем, чем у меня".