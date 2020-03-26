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Игроки Барселоны отказались от понижения зарплаты
На вынужденные меры идут не все?
Футболисты каталонской "Барселоны" отказались от предложения руководства клуба касательно понижения уровня зарплат, как сообщает издание AS. Боссы "сине-гранатовых" хотят сократить оклад исполнителей из-за пандемии коронавируса на 70%.
Тем не менее, игроки испанского гранда не готовы пойти на подобный шаг. К тому же, ассоциация футболистов Испании рекомендовала лидерам "Барселоны" отстаивать свою позицию и не соглашаться с требованиями руководства.
The Barça captains have rejected the club's proposed 70% reduction in salary (but with various benefits). Bartomeu, however, will stand firm and negotiate for a pay cut for the players. [as] pic.twitter.com/Cmm5EYt9WN— barcacentre (@barcacentre) March 26, 2020
Тем не менее, президент клуба Хозеп Бартомеу считает подобные меры законными (в Испании сейчас действует режим чрезвычайного положения) и намерен понизить зарплаты в любом случае, так как это поможет хоть как-то компенсировать негативное влияние пандемии.