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Игроки Барселоны отказались от понижения зарплаты

Испания
(2 голосов)

На вынужденные меры идут не все?

Игроки Барселоны отказались от понижения зарплаты
Новина українською

Футболисты каталонской "Барселоны" отказались от предложения руководства клуба касательно понижения уровня зарплат, как сообщает издание AS. Боссы "сине-гранатовых" хотят сократить оклад исполнителей из-за пандемии коронавируса на 70%.

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Тем не менее, игроки испанского гранда не готовы пойти на подобный шаг. К тому же, ассоциация футболистов Испании рекомендовала лидерам "Барселоны" отстаивать свою позицию и не соглашаться с требованиями руководства.

Тем не менее, президент клуба Хозеп Бартомеу считает подобные меры законными (в Испании сейчас действует режим чрезвычайного положения) и намерен понизить зарплаты в любом случае, так как это поможет хоть как-то компенсировать негативное влияние пандемии.

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В статье: Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу
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Источник:
AS

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Комментарии (8)
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Loader (Днепр)
26.03.2020 в 13:47
Ни один клуб в Испании еще не решил проблему понижения. Но упомянуть здесь, естественно, стоит только Барсу.)
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+3
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
26.03.2020 в 13:54
Звичайно! Чому Мессі, як лучшєму футболісту міра, не показати приклад вірності своєму клубу? але відімо він більш любить шелест купюр
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+1
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.03.2020 в 14:05
Откуда такая забота о чужих деньгах?
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
26.03.2020 в 14:14
Витек, ты за Месси не беспокойся. Сейчас он тратит деньги на лечение по всему миру. И не только он.
+1
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
26.03.2020 в 14:18
Ринатбандитыч (Santa Cruz ), як мені знати звідки вона в тебе?
0
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
26.03.2020 в 14:22
Месси (131 миллион евро в год) 1млн - це ти називаєш "тратіт"?
0
-1
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Wreck (Киев)
26.03.2020 в 13:32
Удавятся миллионами своими
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+2
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.03.2020 в 14:05
Зависть - это плохо :)
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+1
-1

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