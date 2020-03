Игроки Барселоны отказались от понижения зарплаты

Футболисты каталонской "Барселоны" отказались от предложения руководства клуба касательно понижения уровня зарплат, как сообщает издание AS. Боссы "сине-гранатовых" хотят сократить оклад исполнителей из-за пандемии коронавируса на 70%.

Тем не менее, игроки испанского гранда не готовы пойти на подобный шаг. К тому же, ассоциация футболистов Испании рекомендовала лидерам "Барселоны" отстаивать свою позицию и не соглашаться с требованиями руководства.

The Barça captains have rejected the club's proposed 70% reduction in salary (but with various benefits). Bartomeu, however, will stand firm and negotiate for a pay cut for the players. [as] pic.twitter.com/Cmm5EYt9WN