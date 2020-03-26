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"Это позор". Невилл – про реакцию Роналду на не политый газон на Месталье в матче Валенсия – Реал
Хроники 2016 года
Бывший главный тренер "Валенсии" Гари Невилл вспомнил поединок своей экс-команды против мадридского "Реала" в рамках подкаста Off Script All Sky Sports.
"Ничья 2:2 с "Реалом", когда мы почти вырвали победу в концовке... Невероятная ночь. Рафа Бенитес тогда тренировал "сливочных", это был его последний матч перед увольнением. Я очень хорошо помню нашу тактику: мы специально не подстригли траву, чтобы она осталась очень длинной".
"Еще мы не полили поле, чтобы мяч не двигался быстро. Так мы могли сдержать Роналду и Бэйла. Это было похоже на фермерское поле. Криштиану подошел ко мне перед матчем и сказал, что это позор и газон нужно срочно подстричь. Я ответил: "Нет, абсолютно никаких шансов".
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