"Это позор". Невилл – про реакцию Роналду на не политый газон на Месталье в матче Валенсия – Реал

Бывший главный тренер "Валенсии" Гари Невилл вспомнил поединок своей экс-команды против мадридского "Реала" в рамках подкаста Off Script All Sky Sports.

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"Ничья 2:2 с "Реалом", когда мы почти вырвали победу в концовке... Невероятная ночь. Рафа Бенитес тогда тренировал "сливочных", это был его последний матч перед увольнением. Я очень хорошо помню нашу тактику: мы специально не подстригли траву, чтобы она осталась очень длинной".