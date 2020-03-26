  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Это позор". Невилл – про реакцию Роналду на не политый газон на Месталье в матче Валенсия – Реал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это позор". Невилл – про реакцию Роналду на не политый газон на Месталье в матче Валенсия – Реал

Испания
(1 голосов)

Хроники 2016 года

"Это позор". Невилл – про реакцию Роналду на не политый газон на Месталье в матче Валенсия – Реал
Новина українською

Бывший главный тренер "Валенсии" Гари Невилл вспомнил поединок своей экс-команды против мадридского "Реала" в рамках подкаста Off Script All Sky Sports.

Читайте такжеРоналду хочет покинуть Ювентус и вернуться в МЮ, но поставил перед Сульшером важное условие

"Ничья 2:2 с "Реалом", когда мы почти вырвали победу в концовке... Невероятная ночь. Рафа Бенитес тогда тренировал "сливочных", это был его последний матч перед увольнением. Я очень хорошо помню нашу тактику: мы специально не подстригли траву, чтобы она осталась очень длинной".

"Еще мы не полили поле, чтобы мяч не двигался быстро. Так мы могли сдержать Роналду и Бэйла. Это было похоже на фермерское поле. Криштиану подошел ко мне перед матчем и сказал, что это позор и газон нужно срочно подстричь. Я ответил: "Нет, абсолютно никаких шансов".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Гари Невилл Валенсия (Испания) Реал (Мадрид) Валенсия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...