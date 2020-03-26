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Сантьяго Бернабеу используют как склад для медикаментов

Испания
(1 голосов)

Реал предоставит спортивным организациям возможность оказать финансовую помощь министерству здравоохранения Испании

Сантьяго Бернабеу используют как склад для медикаментов
Новина українською

"Сантьяго Бернабеу" будет использован в качестве хранилища для медикаментов и других предметов первой необходимости, которые будут пожертвованы спортивными компаниями и организациями во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

В заявлении сказано, что распоряжаться пожертвованиями будут испанские государственные здравоохранительные организации.

Напомним, что вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.

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В статье: Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу коронавирус
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Комментарии (3)
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Барселинис (землянин)
26.03.2020 в 17:19
Ну ничего святого у этого Барселиниуса нет, блъ.. А потому я продолжу, господа! С таким же успехом стадион Сантьяго Бернабеу мог бы использоваться не только для медикаментов, но и для экскрементов...)) Анестезио, Витя, Алграб, я к вашим услугам, защищайтесь господа.
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0
-3
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Инспектор ( )
26.03.2020 в 17:29
Да зачем им отвечать. Просто ты глупость написал
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+3
0
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Барселинис (землянин)
26.03.2020 в 18:07
Да я знаю, шо я глупость написал, но тролям это блюдо придётся по душе, им ведь надо шото кушать.)) Они ж у меня ручные. А я в ответе за тех, кого приручил.
0
-3

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