Сантьяго Бернабеу используют как склад для медикаментов

"Сантьяго Бернабеу" будет использован в качестве хранилища для медикаментов и других предметов первой необходимости, которые будут пожертвованы спортивными компаниями и организациями во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

В заявлении сказано, что распоряжаться пожертвованиями будут испанские государственные здравоохранительные организации.

Напомним, что вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.