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Барселона готова включить Гризманна в сделку по Неймару

Испания
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Неожиданный поворот событий

Барселона готова включить Гризманна в сделку по Неймару
Новина українською

Руководство "Барселоны" может включить в сделку по Неймару нападающего Антуана Гризманна, об этом пишет Diario Sport. Ранее стало известно, что "Барса" готова продать француза за 100 млн евро.

В то же время "Барса" не хочет производить неправильное впечатление, осуществляя такую дорогую сделку, когда весь мир страдает от коронавируса. Клуб хочет, чтобы возможный трансфер Неймара не вызвал недовольство болельщиков.

Отмечается, что сам Неймар вне зависимости от результатов этого сезона (и даже если "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов) уже решил, что его французский этап карьеры подошел к концу.

Он хочет покинуть "ПСЖ", не будет продлевать контракт и постарается ускорить переход в "Барсу" любыми способами.

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В статье: Неймар Антуан Гризманн Барселона ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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